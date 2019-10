Handball : ME-Sport-Frauen spielen in Radevormwald stark auf

ME-Sport-Frauen spielen in Radevormwald stark auf

HSG Radevormwald/Herbeck – Mettmann-Sport (Frauen) 23:22 (13:11). Eine starke Reaktion zeigten die Handballerinnen von ME-Sport nach der deutlichen Heimniederlage vor einer Woche gegen den Verbandsliga-Spitzenreiter.

Dabei hätte die dritte Niederlage in Folge tragischer nicht ausfallen können. Mit der Schlusssirene kassierten die Gäste das spielentscheidende Tor. „Das Spiel hätte auch zu unseren Gunsten ausgehen können“, sagte Laschet nach dem Abpfiff. „Wir haben uns in einer stark verbesserten Form gezeigt und ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen.“ Mit einem dezimierten Kader – Lisanne Hermann, Amina Buchholz, Anna Heffels und Irina Lemberg standen nicht zur Verfügung – liefen die Mettmannerinnen in der ersten Halbzeit stets einem knappen Rückstand hinterher. Beim Seitenwechsel führte die HSG mit 13:11.