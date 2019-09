Handball : Mettmannerinnen treten jetzt selbstbewusster auf

SG Überruhr II – Mettmann-Sport (Frauen). Durch den Kantersieg zum Verbandsliga-Start haben die Handballerinnen von ME-Sport gleich zu Beginn der Saison viel Selbstvertrauen getankt.

Mit dem Erfolgsgefühl im Rücken will das Team von Marcus Laschet auch bei der Zweiten der SG Überruhr am Samstag (15 Uhr, Halle an der Klapperstraße) doppelt punkten. „In der Vorsaison haben wir dort eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Durch das Ergebnis der letzten Woche fahren wir jedoch jetzt mit einer breiter Brust nach Essen“, sagt Marcus Laschet und will nach der Partie eine erste Saisonprognose geben. „Nach dem Spiel wissen wir ungefähr, wo wir stehen“, erläutert der ME-Sport-Trainer.