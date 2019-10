Basketball : TuS Hilden fegt Bayer-Truppe aus der Werkshalle

Neuzugang Marcus McLaurin kam in seinem zweiten Spiel für den TuS 96 auf 19 Punkte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Basketballer behaupten Rang drei in der Basketball-Oberliga. Am Dienstag kommen die RheinStars Köln zum Pokalduell.

SC Bayer Uerdingen – TuS Hilden 52:90 (20:45). Kein Auftrag war die Bayer-Truppe für die Basketballer des TuS 96. Gleich zu Beginn legten die Hildener die Grundlage für den hohen Sieg. Mit von der Partie war Kübilay Dogantekin, ein weiterer Neuzugang des Oberligisten. Der 29-Jährige agierte in der Klasse bislang eher als Schiedsrichter, spielte unter anderem für Kult-Sport Wuppertal. Jetzt will der Center beim TuS wieder aktiv ins Geschehen eingreifen. Trainerin Nadine Homann muss damit einen weiteren Neuen in den bunt gemischten Kader integrieren.