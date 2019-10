Fußball : Wülfrather Erfolgsserie hält an

Seit zehn Bezirksliga-Partien sind die Fußballer des 1. FCW ungeschlagen, besiegen jetzt auch den ASV Wuppertal. Christos Karakitsos erzielt das Tor des Tages.

1. FC Wülfrath – ASV Wuppertal 1:0 (0:0). Eine beeindruckende Serie legt bisher der Bezirksliga-Spitzenreiter 1. FC Wülfrath hin. Auch nach dem zehnten Spieltag ist das Team von Sebastian Saufhaus weiterhin ungeschlagen und wahrt den Drei-Punkte–Vorsprung auf den Tabellenzweiten FSV Vohwinkel, der beim ASV Mettmann siegte. „Wir sind sehr glücklich, dass es bei uns bisher so toll läuft. Das wir heute nur mit 1:0 gewonnen haben, ist eigentlich von geringer Bedeutung. Entscheidend ist der erneute Dreier“, erklärte Michael Massenberg. Der FCW-Vorsitzende weist darauf hin, dass die Tabellenführung eine Momentaufnahme ist und alle Mannschaften darauf drängen, dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage beizubringen. „Wir müssen in jede Begegnung voll konzentriert gehen und jeden Gegner ernst nehmen“, betont er.

Von Beginn nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand, hatten aber einige Probleme, die dicht gestaffelte ASV-Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Es war den Wuppertalern anzumerken, dass sie durch eine defensive Grundeinstellung beim Favoriten unbedingt einen Punkt mitnehmen wollten. Wenn es den Gastgebern doch gelang, den Abwehrriegel zu knacken, scheiterten sie am überragenden ASV-Keeper, der seine Mannschaft lange Zeit im Spiel hielt. Es blieb in der ersten Halbzeit bei zwei guten Möglichkeiten durch Ahmet Tepebas und Christos Karakitsos.