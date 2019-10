Fußball : RW Wülfrath besiegt den Spitzenreiter

SV Rot-Weiß Wülfrath – Grün-Weiß Wuppertal 3:1 (0:1). Durch den verdienten Sieg über den bisherigen Spitzenreiter Grün-Weiß Wuppertal sind die Rot-Weißen als Tabellenvierter bis auf einen Punkt an den neuen Kreisliga-Ersten Bayer Wuppertal herangerückt.

„Das war eine megagute Vorstellung meiner Mannschaft, die den 0:1-Rückstand toll weggesteckt und mit einem bespiellosen Willen das Ruder noch herumgerissen hat“, lobte André Fischer sein Team, das nun im Aufstiegsrennen kräftig mitmischt. Von Beginn an kontrollierten die Gastgeber die Partie, gerieten aber durch ein Eigentor in Rückstand. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel wurde Torjäger Emre Okran zweimal von Ahmet Kizilisik gut eingesetzt und war mit einem Doppelpack zum 2:1 erfolgreich, Der eingewechselte Niklas Edling markierte den 3:1-Endstand.

TSV Beyenburg – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 6:0 (3:0). Nach der klaren Niederlage in Beyenburg hatte Karl-Heinz Schultz einen ganz dicken Hals. „Was unsere Mannschaft heute bot, grenzt an Arbeitsverweigerung. Das war ein spielerischer Offenbarungseid, für den mir eigentlich die Worte fehlen“, sagte der völlig enttäuschte TSV-Vorsitzende. Schultz, der in seiner eigenen Laufbahn ein guter Torhüter war, tat vor allem Keeper Sirrrenberg leid. „Die Beyenburger schossen ihm die Bälle um die Ohren und der arme Kerl, den seine Abwehrspieler in Stich ließen, musste pausenlos das Spielgerät aus dem Netz holen.“ Der langjährige Chef der Dornaper machte deutlich, dass nach dem Rutsch auf die Abstiegsränge bei seiner Mannschaft etwas passieren muss: „So kann es auf keinem Fall weitergehen.“ Was sich der Vorstand einfallen lässt, darauf werden an der Düssel viele gespannt sein.