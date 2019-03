Handball: ME-Sport fertigt im Derby das Schlusslicht ab

Mettmann Nach dem Sieg über die HSG Adler Haan II hat der Oberliga-Absteiger den Klassenerhalt vor Augen.

Die Handballerinnen von Mettmann-Sport machten einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Mit 28:13 (14:6) wiesen die Gastgeberinnen im Verbandsliga-Derby die HSG Adler Haan II in die Schranken und ließen dem Schlusslicht zu keiner Zeit eine Chance. „Wir wussten, um was es geht und wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagte Markus Laschet. Der ME-Sport-Trainer registrierte, wie nervös sich seine Mannschaft vor der Partie verhielt. Ab dem Anpfiff war die Nervosität aber wie verflogen.

Die Mettmannerinnen stellten von Beginn an ihre in dieser Saison schon oft bewährte starke Defensive. Die in der Vorwoche schmerzlich vermisste Torhüterin Franziska Mörchen leitete schnelle Gegenstöße ein, die die Mettmannerinnen sicher verwandelten. Nach nur sieben Minuten führten die Gastgeberinnen mit 5:0. Es war vor allem Lena Meurer, die immer wieder Lücken in der Abwehr der Haanerinnen fand. Gleich vier Mal hintereinander traf sie für ihre Farben und brachte ME‑Sport mit 10:2 in Front.