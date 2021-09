Fußball : 1. FC Wülfrath kassiert vierte Niederlage im sechsten Spiel

Angesichts der Negativserie versuchen FCW-Vorsitzender Michael Massenberg und Cheftrainer Goran Tomic, zumindest äußerlich die Ruhe zu bewahren.

SC Reusrath – 1. FC Wülfrath 2:1 (2:0). Die Niederlage in Reusrath tat weh, keine Frage, doch die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten 1. FC Wülfrath nahmen sie scheinbar gelassen hin. Denn die Liste mit den Ausfällen war lang – unter anderem fehlten Jörn Zimmermann, Markus Wolf, Ionas Frantzozas, Nico Rymarczyk und Sebastian Schmieta. „Diese Stammkräfte kann man nicht so einfach ersetzen“, stellte Michael Massenberg fest. Der FCW-Vorsitzende sah das spielerische Manko vor allem im Mittelfeld: „Das war nicht kreativ genug, um vernünftige Angriffe nach vorne zu bringen.“ Zudem habe die Wülfrather Mannschaft im ersten Durchgang die Zweikämpfe nicht so angenommen. „In der zweiten Halbzeit war das besser, da haben wir uns mehr Spielanteile erarbeitet und auch das Anschlusstor geschafft“, analysierte Massenberg. Und dann hatte Jannik Weber kurz vor dem Ende sogar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte jedoch vom Elfmeterpunkt.