Handball : ME-Sport-Frauen feiern Erfolg im Derby

Durch den Erfolg über die Zweite des TB Wülfrath verlassen die Mettmanner Handballerinnen vorerst die Abstiegszone in der Verbandsliga.

TB Wülfrath II – Mettmann-Sport (Frauen) 19:22 (9:13). Einen ganz wichtigen Sieg erzielten die ME‑Sport-Handballerinnen im Derby. Die Mannschaft von Spielertrainerin Kim Spiecker behält bei der TBW-Reserve die Oberhand und verlässt mit den beiden Punkten vorerst wieder die Abstiegsplätze in der Verbandsliga. Von einem Pflichtsieg sprach Mettmanns Co-Trainer Frederic Schmeer bereits im Vorfeld der Partie. Entsprechend motiviert starteten die Mettmannerinnen gegen das bisher sieglose Schlusslicht.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Gäste bereits zur Pause mit vier Treffern ab. Besonders Lena Tiedermann fiel dabei als torgefährliche Spielerin im ME-Sport-Angriff auf. Kurz nach dem Wiederanpfiff hatte das Spiecker-Team seine beste Phase im Spiel, ließ den Wülfratherinnen kaum eine Chance und setzte sich immer weiter ab. Als Amina Buchholz sogar auf 22:13 (50.) erhöhte, deutete sich für die TBW-Zweite ein Debakel an. Doch plötzlich stellten die Mettmannerinnen das Handballspielen ein. Den Wülfratherinnen gelang in der Schlussphase ein 6:0-Lauf, den die Gäste auch mit einer Auszeit nicht unterbrechen konnten. Letztlich rettete ME-Sport die Führung über die Zeit, während das TBW-Team trotz des furiosen Endspurts weiter auf seinen ersten Sieg in dieser Saison warten muss.