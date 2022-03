Leichtathletik : Das Ratinger Mehrkampf-Meeting ist eines der besten weltweit

Mit dem Weitsprung startete Kai Kazmirek 2021 seinen Siegeszug: Mit 8184 Punkten gewann er zum zweiten Mal nach 2019 in Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Passend zum 25. Geburtstag ist das Mehrkampf-Meeting beim TV Ratingen aufgewertet worden und steht nun in der höchsten Kategorie – wie sonst nur zwei andere in der Welt. Das ist eine Anerkennung für Verein, Verband und Stadt.

Die 25. Auflage des Mehrkampf-Meetings des TV Ratingen wäre schon allein aufgrund des Jubiläums eine besondere geworden, doch nun ist der Wettkampf vom Weltverband noch zusätzlich aufgewertet worden: Das Top-Event der Stadt ist in die höchstmögliche Kategorie im World-Ranking-Verfahren eingestuft worden und hat somit das begehrte Gold-Label erhalten. Nur die Meetings in Götzis (Österreich) und Talence (Frankreich) sind ebenfalls in der Kategorie „GL“ zu finden, alle weiteren Veranstaltungen der „World Athletics Combined Events Tour“ stehen mindestens eine Stufe tiefer in Kategorie „A“. Damit istdas Ratinger Meeting jetzt offiziell eines der drei wichtigsten weltweit.

Der Termin für die Veranstaltung im Stadion steht auch schon fest, es ist so früh wie nie am Wochenende 7./8. Mai. Die Athleten können sich dabei für die folgenden Welt- und Europameisterschaften qualifizieren (siehe Info-Kasten) und haben dazwischen noch genug Zeit zur Vorbereitung. Die Aufwertung des Meetings in Ratingen hat für die Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfer Auswirkungen. „Für die Athletinnen und Athleten bedeutet das konkret, dass sie für ihre Platzierungen in Ratingen höhere Bonuspunkte erhalten, und das wiederum hat Einfluss auf das World Ranking“, erklärt der Leitende Bundestrainer Mehrkampf Frank Müller, der sich gemeinsam mit der Deutschen Leichtathletik Marketing GmbH (DLM) bei World Athletics für diese Einordnung des Meetings stark gemacht hatte. „Für die Ausrichter von DLV und DLM, besonders aber für die vielen ehrenamtlichen Helfer des TV Ratingen ist es darüber hinaus eine große Wertschätzung für ihre Arbeit.“

Info Meeting in Ratingen erstmals vor Götzis Jubiläum Das Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Premiere Der Termin ist das Wochenende 7./8. Mai – damit ist das Ratinger Meeting erstmals vor dem im österreichischen Götzis. Highlights Vom 15. bis 24. Juli steigt in Eugene im US-Staat Oregon die Weltmeisterschaft der Mehrkämpfer, es folgt vom 15. bis 21. August die Europameisterschaft in München.

Das sieht Marion Weißhoff-Günther ebenso. „Dass wir den Gold-Plus-Status erlangt haben, ist etwas ganz Besonderes, auf das wir stolz sein können“, sagt die Vorstandsvorsitzende des TV Ratingen und ergänzt: „Das ist eine Aufwertung der Veranstaltung, zusätzlich aber auch zum 25. Geburtstag eine Marken-Aufwertung für die Stadt Ratingen. Das ist eine Anerkennung für uns als Ausrichter, für den Verband und auch für die Stadt. Alle haben mitgeholfen, diesen Status zu erreichen. Das Sportamt ist im regen Austausch mit dem Verband, um noch in diesem Jahr die Tartanbahnen und den Rasen zu sanieren.“

Klar ist aber auch: „Man bekommt den Gold-Plus-Status nicht geschenkt, man muss ihn sich erarbeiten. Das haben wir getan, und jetzt müssen wir daran arbeiten, ihn zu erhalten“, sagt Weißhoff-Günther. Unter anderem gehören größere Starterfelder zum Auflagen-Katalog, ebenso bestimmte Anforderungen an das Stadion und bei der Medienpräsenz, die das Meeting in Ratingen aber ohnehin erfüllt.

Dass das Event in diesem Jahr so früh wie nie stattfinden soll, liegt unter anderem an der Weltmeisterschaft in Eugene (USA). „Es gab realistisch gesehen keine Chance, das Meeting später zu machen, ohne Gefahr zu laufen, dass ganz viele Sportler nicht kommen, weil es zu knapp vor der WM gewesen wäre“, sagt Weißhoff-Günther, die aber hinzufügt: „Wir hatten das früher schon mal angedacht, in den Mai zu gehen, haben es dann aber immer gelassen. Jetzt haben wir von vielen Sportlern schon gehört, dass es ein guter Termin ist. Wenn sich das etablieren sollte, gibt es keinen Grund, das nicht so zu belassen.“