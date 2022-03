Handball : Unitas schiebt Frust vor dem Nachholspiel in Königshof

Trainer Ronny Lasch muss neu motivieren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Oberliga-Partie gegen Geistenbeck fällt aus – und nun steht die Halle an der Adlerstraße den Handballern nicht mehr zur Verfügung.

DJK Adler Königshof – DJK Unias Haan. Bislang meisterten die Unitas-Handballer die Widrigkeiten dieser erneut von Corona bestimmten Saison mit beeindruckender Gelassenheit und der notwendigen Konzentration. Jetzt musste die Mannschaft von Ronny Lasch jedoch die nächsten Nackenschläge verkraften. So fiel das geplante Heimspiel am gestrigen Sonntag aus, weil der TV Geistenbeck kurzfristig am Samstagabend wegen Corona-Fällen in seinem Team absagte.

Für die Haaner besonders bitter, da sie ein letztes Mal in dieser Spielzeit vor eigenem Publikum eine gute Leistung abliefern wollten. Zwar stehen für die Unitas noch sechs weitere Heimpartien auf dem Oberliga-Plan, doch die können nicht mehr in der Halle an der Adlerstraße über die Bühne gehen, weil die seit diesem Montag seitens der Stadt für kommende Ukraine-Flüchtlinge gesperrt ist. „Damit wird dem Vereins- und Schulsport gerade nach Corona wieder jegliche Grundlage entzogen“, sagt Ronny Lasch und stellt fest: „Wir könnten ja ukrainische Kinder in unseren Jugendspielgruppen integrieren, aber ohne Halle geht auch das nicht.“

Was den Unitas-Trainer abgesehen von beispielsweise fehlenden Catering-Einnahmen in den Heimspielen besonders wurmt, ist der von der Stadt angedachte Zeitrahmen von bis zu sechs Monaten, denn damit hat die Hallensperre auch Auswirkungen auf die Vorbereitung für die nächste Saison, in der die Haaner im Aufstiegskampf der Oberliga mitmischen wollen. Wo die Unitas-Erste ihre restlichen Heimspiele absolvieren kann, steht noch nicht fest. Deshalb ist Lasch schon einmal dankbar, dass die SG Langenfeld seinem Team Unterschlupf fürs Training gewährt.