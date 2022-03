Handball-Landesliga : HSV-Damen gewinnen deutlich gegen TV Issum, Herren patzen

Handball-Landesliga Gegen den TV Issum gab es für die Damen des HSV Wegberg den dritten Sieg in Serie. Trotz Schwächephasen zeigte sich Trainer Siegfried Wagner zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Die Landesliga-Damen des HSV Wegberg haben gegen den TV Issum den dritten Sieg in Folge eingefahren. Zu Hause gab es gegen den Tabellenachten einen deutlichen 24:14-Erfolg. Das Team von Trainer Siegfried Wagner kam besser in die Partie und hatte nach 20 Minuten einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgespielt. Gerade mit der offensiven Deckung der HSV-Damen hatten die Gäste zu kämpfen. Entsprechend deutlich ging es mit einer 14:7-Führung für Wegberg in die Pause.

„Die Halbzeitführung war auch in der Höhe verdient. Das Erfolgsrezept war Konzentration in der Deckung mit schnellem Umschaltspiel“, erklärte Wagner, der mit der Phase nach der Pause allerdings gar nicht zufrieden war. Fast 14 Minuten blieben die Wegbergerinnen ohne Tor. „Die Ansprache in der Halbzeit wurde nicht gehört“, ärgerte sich Wagner. Issum konnte die Schwächephase der Gastgeberinnen aber nicht wirklich nutzen, um das Spiel noch einmal eng zu gestalten. „Die Abwehr konnte in dieser Zeit noch einiges ausgleichen, gegen einen stärkeren Gegner wird das nicht der Fall sein“, mahnte der Trainer. In der Schlussphase fand der HSV wieder in die Spur. Gerade Isabel Kaphahn gelang es in dieser Phase immer wieder gefährlich zu werden. Mit zwölf Toren war sie die beste Torschützin des Spiels. Unter dem Strich war auch Wagner zufrieden: „Eine geschlossene Mannschaftsleistung beschert uns am Ende den verdienten Sieg – auch in dieser Höhe.“ Die Wegbergerinnen stehen bei zehn Siegen aus 15 Spielen und liegen damit weiterhin auf einem guten vierten Platz.