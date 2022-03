Handball : ME-Sport erwartet am Dienstag den Bergischen HC II

Nach ihrer Corona-Zwangspause will sich die Mannschaft von Andre Loschinski im Rückspiel gegen den Oberliga-Zweiten besser verkaufen.

Mettmann-Sport – Bergischer HC II. Nach drei corona-bedingten Spielabsagen in Folge greifen die Handballer von ME-Sport wieder in das Oberliga-Geschehen ein. Am Dienstag (20 Uhr, Herrenhaus) empfängt die Mannschaft von Trainer Andre Loschinski die favorisierte Reserve des Bergischen HC. Die Gäste liefern sich mit Borussia Mönchengladbach einen Zweikampf um die Meisterschaft und mussten am vergangenen Dienstag eine bittere Niederlage hinnehmen. Der BHC II unterlag knapp beim TV Lobberich und rutschte dadurch auf den zweiten Platz ab.