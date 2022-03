Handball : BHC-Reserve sagt Oberliga-Spiel bei ME-Sport ab

Mettmann Ihre letzte Oberliga-Begegnung bestritten die Handballer von ME-Sport am 5. März. Damals besiegten sie den VfB Homberg mit 30:27. Seither befindet sich die Mannschaft von Andre Loschinski coronabedingt in einer Zwangspause.

Jetzt fällt bereits das dritte Spiel in Folge aus, denn die Reserve des Bergischen HC sagte das für den heutigen Dienstag angesetzte Duell wegen positiver Fälle in den eigenen Reihen ab. Ob das für Samstag geplante Heimspiel gegen den TV Geistenbeck wirklich über die Bühne geht, bleibt abzuwarten, denn der TVG ließ am Wochenende kurzfristig die Begegnung bei der DJK Unitas Haan wegen Corona ausfallen. Am Sonntag, 10. April, soll dann das Oberliga-Derby zwischen der Unitas und ME-Sport steigen. Wo steht allerdings noch nicht fest, denn aktuell ist die Halle an der Adlerstraße in Erwartung vieler Ukraine-Flüchtlinge gesperrt.