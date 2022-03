Fußball : SC Unterbach muss vermutlich an Ostern nachsitzen

Der abstiegesgefährdete Fußball-Bezirksligist musste die Partie bei der Reserve der Sportfreunde Baumberg corona-bedingt absagen und bald nachholen.

SC Unterbach - SSV Berghausen. Beim abstiegsgefährdeten SC Unterbach läuft es in diesen Wochen alles andere als rund. Durch die 3:5-Niederlage am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 2, bei Sportfreunde Baumberg II ist der unmittelbare Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld und damit zu den Nichtabstiegsplätzen erst einmal abgerissen. Hinzu kam am vergangenen Freitag auch noch die Absetzung der für gestern geplanten Heimpartie gegen den SSV Berghausen. „Wir haben leider einige Corona-Fälle im Kader, deshalb war die Absage des Spiels alternativlos. Schließlich geht die Gesundheit vor. Wann die Begegnung nachgeholt wird, ist, Stand heute, noch nicht klar“, erklärte SCU-Trainer Roberto Marquez am Samstagmittag.