Fußball : VfB 03 Hilden II bleibt trotz Niederlage Vierter

Die Hildener Fußballer kassieren im Heimspiel gegen den ASV Süchteln drei vermeidbare Gegentore und verlieren letztlich mit 2:3. Kapitän Lukas Schmetz kehrt nach zehnmonatiger Verletzungspause auf den Kunstrasen zurück.

VfB 03 Hilden II – ASV Süchteln 2:3 (1:1). Durch zahlreiche positive Corona-Tests im eigenen Kader musste der ASV zuletzt zweimal aussetzen. Aber die unfreiwillige Pause haben die Süchtelner, die in den bisherigen zwei Vergleichen mit der VfB 03-Reserve jeweils den Kürzeren zogen, gut weggesteckt. Die in den letzten sechs Meisterschaftsspielen unbesiegten Hildener erwischten dagegen nicht ihren besten Tag, hätten aber bei einer besseren Chancenverwertung zumindest einen Punkt einfahren müssen. Optimal starteten indes die Gäste. Der an Hiromasa Kawamura verursachte und von Torjäger Tobias Busch verwandelte Foulelfmeter (5.) war zumindest fragwürdig. Der nächste Aufreger kurz darauf, doch nach der Attacke gegen Antonio Militello im gegnerischen Strafraum blieb die Pfeife von Schiri Peuten stumm.

Zu Beginn von Durchgang zwei die Hildener engagierter, vor allen Dingen die Zweikämpfe wurden nun intensiver angenommen. Dann der Rückschlag (57.) durch das von Janpeter Zaum erzielte 1:2. Aus abseitsverdächtiger Position, wie die Hildener gesehen haben wollten. Die hielten sich aber nicht lange damit auf, denn kaum zwei Minuten darauf glich Niklas Strunz nach einem sehenswerten Doppelpass mit Oliver Krizanovic aus. Der VfB 03 II nun wieder im Vorwärtsgang? Vorübergehend schien es so, denn der Versuch von Strunz wurde gerade noch abgeblockt (61.) und der Kopfball von Kapitän Lukas Schmetz wenig später durch Torsteher Grefkes stark pariert. Dann die frühe Entscheidung durch das Kopfballtor (67.) des aufgerückten ASV-Abwehrspielers Burak Akarca nach einer Rechtsflanke. Gleichwohl versuchten die Platzherren, im Spiel zu bleiben. Die oft gut gemeinten Offensivaktion brachten aber nicht den erhofften Ertrag. Oliver Krizanovic scheiterte zweimal (81. – Zuspiel des eifrigen Lukas Lier, 85. – nach einer Strunz-Flanke), während auf der Gegenseite Schlussmann Michael Miler klasse den Direktschuss von Zaum entschärfte (88.). VfB 03 II-Trainer Fabian Nellen bilanzierte: „Irgendwie waren aus unserer Sicht alle drei Gegentore umstritten oder zu verhindern. Wir haben in einigen Spielphasen in den Zweikämpfen nicht richtig zugepackt, haben dem Gegner dadurch Räume angeboten und darüber hinaus einige Male auch falsche Entscheidungen getroffen. Diese Niederlage war sicher zu vermeiden, wirft uns aber nicht zurück.“

Für Lukas Schmetz war es ein ganz besonderes Spiel. Der Abwehrchef stand nach einem im vergangenen Juni erlittenen Achillessehnenriss erstmals wieder in der Startelf. „Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt, uns aber am Ende für den ganzen Aufwand nicht belohnt. Für mich persönlich war es wichtig, nach fast zehnmonatiger Verletzungspause wieder von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Die Schinderei in der Reha hat sich also gelohnt. Die Niederlage heute werden wir wegstecken und am Sonntag in Kapellen wieder angreifen.“