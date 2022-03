Helfen in Hilden : Feuerwehr packt bei Umzug von Ukraine-Spenden tatkräftig an

Hilden Die städtische Spendenausgabe für ukrainische Kriegsflüchtlinge ist von der Sporthalle an der Furtwänglerstraße ins Seniorenzentrum Hummelsterstraße umgezogen.

45 Helfer der Feuerwehr packten an einem Abend tatkräftig mit an und räumten die Sporthalle aus, verfrachteten die Kartons in die Logistik-Lastwagen der Feuerwehr und brachten sie ins Seniorenzentrum Hummelsterstraße, wo sie nun lagern und an die Flüchtlinge ausgegeben werden. Kräfte der Jugendfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und der hauptamtlichen Wache halfen bei der Aktion mit. „Vielen Dank für die großartige Hilfe!“, erklärte Bürgermeister Claus Pommer nach der Aktion.

Einen Teil der Spenden hatten Ehrenamtliche sowie städtische Mitarbeiter in den Tagen und Wochen zuvor bereits in der Sporthalle Furtwänglerstraße an die Flüchtlinge verteilt. Damit die Ausgabe möglichst ruhig und coronakonform erfolgen konnte, gab es dafür feste Zeitfenster. „Die Menschen kommen hier nur mit dem an, was sie am Leib tragen konnten“, erklärt Sozialdezernent Sönke Eichner. In der Ausgabestelle erhielten sie das Nötigste wie zum Beispiel Kleidung, Schuhe und Hygieneartikel. Eichner weiter: „Den meisten fällt es nicht leicht, diese Hilfe anzunehmen. Sie nehmen weniger mit, als sie dürften. Nicht selten fließen Tränen, zum Beispiel als eine Mutter ihr Baby zum ersten Mal wieder in einen Kinderwagen legen konnte.“