Leichtathletik : Mettmanner Duathlon feiert im April sein Comeback

2019 gab es die bislang letzte Auflage des Mettmanner Duathlon. Am 24. April gibt es die 18. Auflage. Foto: Koehlen, Stephan (teph)

Mettmann Comeback für den Mettmanner Duathlon: Nach zwei Jahren Corona-Pause steigt die 18. Auflage der bekannten Veranstaltung am 24. April. Die Streckenführung musste geändert werden. Anmeldungen sind nun möglich.

Aus dem Sportkalender im Kreis ist der „Mettmanner Duathlon“, der am Sonntag, 24. April zum 18. Mal ausgetragen wird, nicht wegzudenken. „Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder diesen traditionellen Wettbewerb um den Gottfried-Schultz-Pokal austragen können“, erklärt Marcel Fontein.

Der hauptamtliche Vorstand von ME-Sport macht deutlich, dass es in diesem Jahr nicht so einfach war, ein größeres Teilnehmerfeld an den Start zu bringen. „Durch die Pandemie haben sich viele Vereins- oder Hobbysportler vom regelmäßigen Trainingsbetrieb zurückgezogen und fangen erst jetzt langsam an, sich durch regelmäßige Übungseinheiten an den Wettbewerbsbetrieb heranzuarbeiten.“ Marcel Fontein verweist darauf, dass derzeit rund 150 Meldungen vorliegen. „Wir haben die Anmeldefrist bis kurz vor Ostern verlängert, so dass wir mit etwa 250 Teilnehmern rechnen.“

Info Anmeldungen sind im Internet möglich Weitere Informationen zum Duathlon, unter anderem den Anmeldungsformalitäten, gibt es unter: www. me-sport.de

Organisationschef Wolfgang Stolte fügt hinzu, dass beim letzten Duathlon im Jahr 2019 eine Rekordbeteiligung von rund 650 Teilnehmern bei diesem weit über Mettmanns Grenzen bekannten Wettbewerb dabei waren. „Da sind wir jetzt deutlich von entfernt, ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten Jahren wieder an diese Rekordzahl herankommen werden.“ Stolte erklärt, dass vor Corona viele Top-Athleten zum Aufgalopp am Mettmanner Duathlon teilgenommen haben. Sie bereiteten sich dort auf die dann später in der Saison durchgeführten Top-Events vor. „Auch in diesem Jahr werden wir neben den vielen Hobby-Läufern und Radfahrern sicherlich auch einige bekannte Starter dabei haben. Unsere anspruchsvolle Streckenführung hat ihre Reize und lockt gute Duathleten aus der größeren Region bis zu unseren westlichen Nachbarländern an. Die hoffentlich vielen Zuschauer an der Strecke werden sicherlich auf ihre Kosten kommen.“

Der Duathlon für Ausdauersportler geht über folgende Distanzen: Sprint: fünf Kilometer Laufen, 24 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen; alternativ Kurzdistanz: zehn Kilometer Laufen, 42 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen. Beide Disziplinen können auch als Staffel mit je zwei oder drei Personen absolviert werden.

Die Start-/Wechselzone und das Ziel befinden sich auf dem Sportplatz am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) in Metzkausen. Die Radstrecke beginnt am Sportplatz HHG, führt über die Nordstraße hin zur Johannes-Flintrop-Straße, an der Osttangente vorbei geht es in Richtung Wülfrath, Meiersberger Straße und zurück nach Mettmann zum HHG. Wie in den Vorjahren ist die Strecke durch Posten gut abgesichert. „Wir haben an diesem Tag insgesamt rund 100 Helfer im Einsatz, um einen reibungslosen Rennverlauf zu sichern“, sagt Stolte. Auch Verkehrskadetten, THW, Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz seien dabei.