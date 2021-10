Feldhockey : Mettmanner THC geht mit Siegen in Feldhockey-Pause

Das Frauen-Team hat als Oberliga-Aufsteiger jetzt das Mittelfeld im Blick. Die Herrenmannschaft wahrt in der Verbandsliga ihre Aufstiegschancen.

Mettmanner THC – Club Raffelberg II (Frauen) 2:1 (1:1). Bevor die Feldsaison bis April kommenden Jahres ruht, setzte das Frauen-Team des Mettmanner THC in der Oberliga-Begegnung gegen die Reserve es Hockey-Bundesligisten Club Raffelberg noch ein Ausrufezeichen. Aufgrund einer überzeugenden Vorstellung blieben die Punkte in Mettmann. Das Team von Trainer Philipp Gutt steht zwar weiterhin auf einem Abstiegsplatz, hat aber das untere Mittelfeld der Tabelle im Blick. Damit ist das für den Oberliga-Aufsteiger gesetzte Saisonziel Klassenerhalt in greifbarer Nähe gerückt. „Wir können nach dem Sieg gegen Raffelberg erhobenen Hauptes in die Rückrunde gehen“, resümierte Kokan Stokjanovic. Der Teammanager lobte die gute Gesamtleistung seiner Mannschaft, stellte aber besonders die Top-Vorstellung seiner Torhüterin Caro Vink heraus.