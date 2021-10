Handball : Ersatzgeschwächte HSG-Frauen verlieren mit 14:19

Rheinberg Der Handball-Verbandsligist muss mit argen Personalnöten klar kommen, bietet aber trotz der Niederlage eine kämpferisch starke Vorstellung.

Jürgen Mölleken sparte sich jegliche Kritik an seiner Mannschaft. Die hatte in der Handball-Verbandsliga der Frauen zwar beim TV Biefang II mit 14:19 (8:11) verloren. Doch die Umstände, die zu dieser Niederlage führten, waren einfach nicht dazu angetan, mit den Akteurinnen der HSG hart ins Gericht zu gehen. „Ich muss der Mannschaft viel mehr ein Kompliment machen. Sie hat alles gegeben“, sagte der Coach. Mölleken standen in Sarah Pude, Julia Hochstrate, Katja Hetkamp und Carina Scholz gleich vier wichtige Spielerinnen nicht zur Verfügung. Dennoch hielten die Gäste die Partie bis zum 13:13 nach etwa 40 Minuten offen.