Kreisliga A, Köln und Solingen : Witzhelden erlebt ein Debakel in Langenfeld

Burhan Aydin (r.) ging einst für Genclerbirligi Opladen auf Torejagd, nun hat er für den GSV Langenfeld dreifach gegen Witzhelden getroffen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der VfL unterliegt 2:13 gegen den GSV und ist damit noch gut bedient, Genclerbirligi Opladen muss sich im Derby dem SC Leichlingen 3:4 geschlagen geben.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – CfB Ford Niehl 1:2 (1:0). Dem Tabellendritten aus Köln-Niehl bot die Schlebuscher Reserve lange Paroli und hatte sogar bis in die Schlussphase Chancen auf Punkte. Tom Steinacker hatte die Platzherren in der 25. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, in der Folgezeit verteidigte die von Marco Treubmann trainierte Mannschaft den Vorsprung gekonnt. Doch Mitte der zweiten Halbzeit nahm der Druck des Favoriten weiter zu und elf Minuten vor dem Abpfiff gelang den Gästen der Ausgleich. Eine Unachtsamkeit in der 86. Minute war dann letztlich für die knappe und vermeidbare Niederlage verantwortlich.

Deutz 05 II – SC Hitdorf 1:1 (0:0). Beim direkten Konkurrenten in Deutz holten die Hitdorfer bereits das vierte Unentschieden in dieser Saison. Sie warten jedoch nach neun Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg. Um das Tabellenende zu verlassen, war das erneute Remis zu wenig für die Mannschaft um Trainer Udo Dornhaus. Angin Ahmad (72.) erzielte den Führungstreffer für die Gäste, der Vorsprung sollte jedoch nur wenige Augenblicke halten, denn die Deutzer glichen prompt aus.

Kreisliga A Solingen: SSV Berghausen II – BV Bergisch Neukirchen 4:0 (2:0). In Berghausen war die Mannschaft aus Bergisch Neukirchen klar unterlegen. Patrick Rochnia avancierte zum Mann des Tages – dem Angreifer gelangen alle vier Treffer. In der 37. und 44. Minute schnürte er einen Doppelpack, in der 70. und 76. Minute ließ er die anderen beiden Tore folgen. „Bei uns ist im Moment einfach der Wurm drin. Positiv zu erwähnen ist immerhin die Tatsache, dass wir uns einige Torchancen herausgespielt haben“, sagte BVBN-Trainer Michael Czok.

Genclerbirligi Opladen – SC Leichlingen 3:4 (2:3). Im Derby ging es zwischen beiden Mannschaften hoch her. In dem munteren Schlagabtausch waren es letztlich die Leichlinger, die sich über drei Punkte freuen durften. Max Spieker (7.) und Timo Kruse (11.) sorgten mit ihren Toren für den SCL-Traumstart. Allerdings war Fatih Uzun nach einer Viertelstunde mit dem Anschlusstreffer für die Opladener zur Stelle. Elfat Sinani erzielte in der 39. Minute das 2:2, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Kruse die erneute Führung. Als genau eine Stunde gespielt war, traf Sefa Ocakli zum zwischenzeitlichen 3:3, sieben Minuten vor dem Abpfiff erlöste Julian Runge mit seinem Tor den Leichlinger Anhang.

SSV Lützenkirchen – 1. FC Solingen 2:2 (1:0). In einer fairen Partie trennten sich die beiden Mannschaften gerechterweise mit einem Unentschieden. „Wir hatten eine Vielzahl an Chancen auf den Siegtreffer, sind aber leider zu häufig in aussichtsreicher Position gescheitert. Insgesamt geht das Remis in Ordnung, denn auch der Gegner hatte gute Möglichkeiten. Unser Aufwärtstrend mit drei Siegen und jetzt dem Remis ist erkennbar“, sagte Trainer Toni Diomedes. Joshua Badicke (3.) und Francesco Benincasa (65.) erzielten die Tore für den SSV, in der 57. und 71. Minute musste sich SSV-Torhüter Timo Kollbach jeweils geschlagen geben.