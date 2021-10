Handball : ME-Sport-Frauen sehen im Herrenhaus ihre Grenzen

In der zweiten Halbzeit findet die Mannschaft um Spielertrainerin Kim Spiecker in der Abwehr kein probates Mittel mehr gegen Wipperfürth.

Mettmann-Sport – SV Wipperfürth 23:31 (14:12). Im Herrenhaus möglichst lange ungeschlagen bleiben wollten die Handballerinnen von ME-Sport. Am vierten Spieltag setzte es die erste Niederlage vor eigenem Publikum. Gegen den SV Wipperfürth mussten sich die Gastgeberinnen am Ende überraschend deutlich geschlagen geben. „Der Gegner war schwach, aber wir waren einfach noch schwächer“, erklärte ME-Sport-Spielertrainerin Kim Spiecker nach dem Abpfiff und der Frust war ihr anzumerken.

Nach einem verschlafenen Start in die Partie und einem 2:5-Rückstand (12.) kämpften sich die Mettmannerinnen heran, gingen durch Frieda Schamuhn mit 11:10 (23.) in Führung und bauten diese bis zum Seitenwechsel auf 14:12 aus. Die Gäste kamen dafür besser aus der Kabine, erzielten zwei Treffer in Folge zum 14:14 (34.) und drehten in der Folgezeit das Spiel. „Die Defensive fand nicht mehr statt“, meinte Spiecker, die sich im Angriff nun mit einer Manndeckung abfinden und verzweifelt zusehen musste, wie ihre Nebenleute beste Tormöglichkeiten vergaben: „Freie Würfe wurden reihenweise gehalten oder wir haben sie neben das Tor geworfen.“