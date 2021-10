Fußball : Kreisliga A: Rhenania holt drei Punkte für den Klassenerhalt

SSV Erkrath gewinnt souverän. SV Hilden-Ost verliert Torfestival. MSV Hilden kassiert deftige Abfuhr. SSVg Haan feiert einen Kantersieg.

ASV Tiefenbroich – SC Rhenania Hochdahl 1:4 (1:3). Drei wichtige Zähler für die Rhenania im Kreisliga A-Abstiegskampf nach zuvor drei Pleiten (mit 2:11 Toren). Diesmal stand der Elf von Trainer Julian Ramos Lucas das nötige „Matchglück“ zur Seite, da die Ratinger direkt zu Beginn einen Foulelfmeter an den Querbalken setzten. Kevin Naulin brachte die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung (22.) und erhöhte später (34. – Elfmeter nach Foul an Fabian Lotz) auf 3:0. Zuvor (28.) schloss Fabian Seeberger eine feine Kombination mit Treffer Nummer zwei ab. Keeper Frederik Hennes, der bei einem Abstoß wegrutschte (36.), bereitete unfreiwillig das Gegentor vor. Den Deckel drauf (64.) machte Leon Knitsch nach einen gelungenen Spielzug über Naulin und Lotz. „Ein eminent wichtiger Sieg. Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, aber für uns zählen am Ende nur die Punkte“, fasste Rhenanias Coach zusammen.