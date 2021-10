Handball : Unitas Haan bleibt in der Erfolgsspur

Raphael Korbmacher war kaum vom Ball zu trennen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Ronny Lasch geht nach vier Oberliga-Partien mit weißer Weste in die Herbstpause. In den nächsten drei Wochen bereitet der Trainer sein Team auf das Spitzenduell gegen Borussia Mönchengladbach vor.

Von Birgit Sicker

LTV Wuppertal – DJK Unitas Haan 22:33 (12:15). Vor der Herbstpause haben die Unitas-Handballer noch einmal mächtig Selbstbewusstsein getankt. Mit dem überraschend deutlichen Sieg in Wuppertal behaupten die Haaner Rang zwei in der Oberliga und freuen sich nun auf den 31. Oktober – dann steigt in der Halle an der Adlerstraße das Spitzenduell gegen die ebenfalls noch ungeschlagene Borussia Mönchengladbach.

Rundum zufrieden war Ronny Lasch allerdings nicht. „Der LTV hat kein gutes Spiel gemacht, wir haben ihn allerdings in der ersten Halbzeit am Leben erhalten“, stellte der Unitas-Trainer fest und bemängelte vor allem die Chancenverwertung in den ersten 30 Minuten. Da ließ seine Mannschaft allein acht klare Möglichkeiten liegen. Bis zum 4:4 (7.) blieb die Partie ausgeglichen, dann neigte sich die Waagschale allmählich zu Gunsten der Haaner, die sich auf 7:4 (12.) und 11:6 (21.) absetzten. Bis zur Pause handelten sich die Gäste dann jedoch Zeitstrafen ein, unter anderem wegen Trikotziehens und Meckerns. „Das sind Dinge, die wir nicht brauchen und die mich ärgern“, bekannte Lasch und betonte: „Dadurch haben wir die Wuppertaler wieder in Schlagdistanz gebracht.“ Zwischenzeitlich schrumpfte der Vorsprung auf zwei Tore (28. 10:12), letztlich ging die Unitas dank Pascal Schusdzarra, der in Unterzahl traf, mit einer 15:12:Führung in die Pause. Im Rückblick lobte Lasch vor allem Raphael Korbmacher und André Moser: „Die beiden haben uns in der ersten Halbzeit gerettet.“

So spielten sie LTV Wuppertal: Oppolzer, Leppak – Pack (1), Gräf (2), Görigk (1), Pagel (3/3), Pauksch (4), Micus (3), Käsch (2), Breenkötter, Franzen (2), Karus, Rouven (4/2). Unitas Haan: Seher, Goeken – Korbmacher (1), Hain (1), Moser (4), Kinscheck (1), Mohaupt (1), Kreisköther, Thomé (2), Patten (5), d’Avoine (2), Obermeier, Hedram, Schusdzarra (7).

Besser lief es für das Unitas-Team nach dem Seitenwechsel. „Da haben wir das Spiel in die richtige Bahn gelenkt“, kommentierte Lasch. Recht schnell setzten sich die Haaner auf 21:14 (40.) ab. Danach ließen es die Gäste allerdings im Angriff wieder etwas gemächlicher angehen. Eine Auszeit von Ronny Lasch beim Stand von 17:23 (44.) brachte die Unitas-Handballer zurück ins Tempospiel. Drei Minuten danach führte der Tabellenzweite mit 26:17, später erhöhte der frisch aus dem Kurzurlaub zurückgekehrte André Eich sogar auf 32:20 (58.) – längst war der vierte Sieg im vierten Spiel in trockenen Tüchern.