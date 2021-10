Handball : Mettmanner Handballer gehen mit klarem Sieg in Herbstpause

Lucas Klein (am Ball) zeigte eine starke Leistung. Foto: Achim Blazy (abz)

In Hiesfeld platzt bei der Mannschaft von Andre Loschinski offenbar der Knoten. Nach dem Seitenwechsel dreht das Team im Angriff richtig auf.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – Mettmann-Sport 23:32 (14:14). Ausgelassener hätte die Stimmung im Mannschaftsbus auf der Rückfahrt nicht sein können. Mit dem deutlichen Sieg meldeten sich die ME‑Sport-Handballer nach zwei klaren Niederlagen eindrucksvoll zurück. Offenbar scheinen die Verantwortlichen des Oberligisten nach den Auftaktpleiten alles richtig gemacht zu haben. „Die Fehler analysieren, Ruhe bewahren und sich mehr auf die eigenen Stärken konzentrieren und diesen vertrauen“, sagte ME-Sport-Trainer Andre Loschinski noch vor dem spielfreien Wochenende. Seine Mannschaft scheint sich das jetzt zu Herzen genommen zu haben.

Die Zuschauer in der Sporthalle Driesenbusch sahen eine ausgeglichene erste Halbzeit. Die Hausherren traten nach zwei knappen, aber verdienten Auftaktsiegen selbstbewusst auf, legten vor und versuchten von Beginn an das Spiel an sich zu reißen. Die Mettmanner ließen sich kaum beeindrucken, glichen durch Sven Meißel zum 6:6 (13.) und durch Moritz Horn zum 12:12 (27.) aus. „In den ersten 30 Minuten waren wir die bessere Mannschaft, hielten Hiesfeld lange im Angriff, es fehlte allerdings die letzte Konsequenz, um nicht schon zum Pausentee zu führen“, sah Loschinski, eine gute Vorstellung seiner Mannschaft, auch wenn sich das auf der Anzeigetafel noch nicht zeigte.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste das spielbestimmende Team. Loschinski hatte offenbar in der Halbzeitpause die richtigen Worte an seine Mannschaft gerichtet. Durch einen Doppelpack des starken Lucas Klein im linken Rückraum sowie jeweils einem Tor von Moritz Hebel und Christian Kruse gingen die Mettmanner mit 18:14 in Führung. Auch die zwischenzeitliche Manndeckung gegen ihren Aufbauspieler hielt die Gäste nicht auf. Besonders Lucas Klein nutzte die sich ergebenden Lücken und setzte sich in den Zweikämpfen immer wieder durch. „Er hat ein super Spiel gemacht“, lobte der Trainer neben Klein auch Meißel: „Beide haben Verantwortung übernommen und wichtige Tore erzielt.“

Die Mettmanner verwalteten die Führung geschickt, ließen die HSG nie mehr näher in Schlagweite kommen und bauten ihren Vorsprung stetig aus. Jan Romango zeigte dabei abermals eine tolle Leistung und hielt zwei Siebenmeter, aber auch sein Spannmann Alexander Riebau machte ein gutes Spiel. Tim Wittenberg und Kruse, die die vakante Kreisläuferposition bespielten, verdienten sich vom Trainer ebenfalls ein Sonderlob. Als eben jener Kruse zehn Minuten vor dem Ende das 27:20 für seine Farben markierte, war die Partie entschieden. „Der Sieg war nie gefährdet. Die Mannschaft hat eine gute und richtige Antwort gegeben, auf die wir sehr stolz sein können“, sagte Loschinski und war spürbar zufrieden.

Die nächste Partie bestreiten die Mettmanner am 31. Oktober beim VfB Homberg, der bereits einen Punkt mehr auf der Habenseite hat. Domenik Jung, Jan Schirweit und Jan Sippli stehen dann hoffentlich wieder im Kader. In der ersten Ferienwoche bekommen die Mettmanner von ihrem Coach frei, werden dann vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft gegen den TV Korschenbroich testen. „Ich hoffe, dass wir nun in der Liga angekommen sind und die nächsten Schritte machen werden“, verabschiedete sich auch Loschinski für eine Woche in den Urlaub.