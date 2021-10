Fußball : SC Unterbach verlässt die Abstiegszone

Die Unterbacher Fußballer haben am Ende einer flotten Bezirksliga-Begegnung die Nase vorn. Der lange verletzte Axel Bellinghausen ist wieder mit von der Partie.

SC Unterbach – TSV Solingen 4:2 (2:2). Durch den zweiten Saisonsieg verlässt der SCU die unmittelbaren Abstiegsplätze. Von Beginn an entwickelte sich eine temporeiche Bezirksligapartie, wobei die Solinger keineswegs abwartend auftraten, sondern direkt munter nach vorne spielten. Die erste SCU-Chance (9.) initiierte der nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder in der Startelf stehende Axel Bellinghausen – den Schuss von Nuri Gülmez parierte Tobias Bergen. Nichts zu halten gab es aber beim Nachschuss von Tobias Schössler (11.) zum 1:0, nachdem der TSV-Torhüter den Bellinghausen-Flachschuss noch abwehren konnte. Dagegen war Bergen bei Schösslers Direktabnahme (32.) nach Vorarbeit von Leon Schilling wieder zur Stelle, lenkte den Ball an den Querbalken.