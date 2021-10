Handball : TB Wülfrath stößt auf harte Gegenwehr

Kein Durchkommen in dieser Szene für Loreen Jakobeit, die von HSG-Spielerinnen umzingelt ist. Foto: Achim Blazy (abz)

Erstmals in dieser Saison lassen die TBW-Handballerinnen vor eigenem Publikum Federn. Trainer Michael Cisik spricht trotz toller Aufholjagd von einer katastrophalen Leistung, denn am Ende reicht es nur zu einem Unentschieden.

TB Wülfrath – HSG Kleenheim-Langgöns (Frauen) 25:25 (11:15). Für die Wülfratherinnen war es eine Drittliga-Begegnung mit Höhen und Tiefen, wobei die Tiefen wohl einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Denn aufgrund vieler technischer Fehler muss sich die Mannschaft von Michael Cisik nach zwei Heimsiegen diesmal mit einem Punkt begnügen. Für den Trainer und sein Team war es letztlich ein gebrauchter Tag. Erst der obligatorische Abendspaziergang mit seinem Hund brachte Cisik zum Durchatmen. Mit deutlicher Kritik sparte der Coach aber auch danach nicht. „Die Mannschaft war eigentlich gut eingestellt, doch die Gegner haben zu viele Möglichkeiten bekommen. Wir waren zu gehemmt, zu wenig dynamisch, hatten zu wenig Bewegung in unserem Spiel“, stellte er in seiner Analyse der ersten Halbzeit fest und betonte: „Das war komplett das Gegenteil von dem, was wir trainieren. Es war einfach schlecht.“

Dabei lief es für die TBW-Handballerinnen zunächst noch recht gut. Nach elf Minuten lagen sie durch Treffer von Kristin Meyer und Luisa Kieckbusch mit 4:3 vorne. Das war für die nächsten 47 Minuten jedoch die letzte Führung der Gastgeberinnen, die sich in der Folge immer mehr selbst in die Bredouille brachten. Die HSG zog auf 7:4 (17.) davon und baute den Vorsprung dann auf 11:5 (22.) aus. Den 8:14-Rückstand (27.) verkürzten Melina Otte, Kirsten Buiting und Kristin Meyer bis zur Pause auf 11:15.

So spielten sie TB Wülfrath: Klanz, Giebisch – Sippli, Buiting (2), Kürten (4/1), Otte (2), Tanzhaus, Meyer (3), Büngeler (1), Fränken (3), Karmowski, Kieckbusch (3), Jakobeit (1), Djokovic, Feldstedt (6/5). HSG Kleenheim-Langgöns: Bork, Buhlmann – Eggers, Lotz (1), Dietz (6), Bachenheimer, Schuch, Rüspeler, Suchantke, vom Hagen (5), Kiethe (4/2), Klub, Schäfer, Weber (7), Winkes (2).

In der zweiten Halbzeit stellte Cisik auf eine offensivere Deckung um und ordnete eine engere Verteidigung gegen Rückraumspielerin Kim Winkes an. Das hinderte die Gäste aber nicht daran, wieder auf 19:13 (37.) davon zu ziehen. „Wir haben es nicht geschafft, die Kreisläuferin in den Griff zu bekommen“, gestand der TBW-Coach. Katharina Weber kam am Ende mit sieben Toren auf die Bestmarke im HSG-Team. In der Folge starteten die Wülfratherinnen aber zur Aufholjagd, verkürzten innerhalb der nächsten zehn Minuten den Rückstand auf 18:20 (47.) – dabei trafen Friederike Büngeler und Kristin Meyer sogar in Unterzahl.