Handball : Derby-Sieg über Mettmann-Sport ist für die Unitas Haan ein Kraftakt

Die Rumpftruppe von ME-Sport hält das Lokalduell in der Handball-Oberliga vor rund 100 begeisterten Zuschauern bis zum Schlusspfiff offen. Dabei muss auch noch Torjäger Christopher Königs früh vom Feld und ins Krankenhaus.

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan 21:23 (11:16). Das Oberliga-Derby entwickelte sich zum erwarteten Handball-Krimi. Am Ende behielten die Unitas-Handballer knapp die Oberhand und erkämpften mit dem Sieg Rang drei zurück. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber mit zwei Toren gewonnen, das ist das Positive an diesem Abend. Die Mannschaft hat Herz und Moral gezeigt und bis zur letzten Minute gekämpft“, kommentierte Ronny Lasch den Kraftakt. Der Haaner Trainer nannte als Beispiel Marcel Billen, den fünf Minuten vor dem Ende Wadenkrämpfe plagten, und hob zugleich die geschlossene Teamleistung hervor: „Wir punkten als perfekte Mannschaft, haben in den letzten Minuten, als die Mettmanner in Schlagdistanz waren, noch einmal drei Tore erzielt.“ Lasch glaubt, dass die Unitas-Handballer mit dem Erfolg den Klassenerhalt sicher haben und richtet den Blick optimistisch nach vorne: „Wir haben uns wieder ein Spitzenspiel in Mönchengladbach erarbeitet. Ich freue mich darauf. Wenn wir wieder einen auf den Deckel kriegen, dann ist das o.k., aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Lernprozess.“ Die Partie beim Spitzenreiter steigt am 5. März (20 Uhr).