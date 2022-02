Fußball : VfB 03 Hilden muss sich gegen TVD Velbert mit Remis begnügen

Die Hildener Fußballer dominieren die erste Halbzeit, bleiben aber ohne Torerfolg. Nach der Pause verläuft die intensive Oberliga-Partie ausgeglichen.

VfB 03 Hilden – TVD Velbert 0:0. Die Stürme Ylenia und Zeynep machten den für vergangenen Freitag geplanten Meisterschaftsauftakt 2022 des VfB 03 zunichte. Doch auch Dienstagabend waren die Wetterbedingungen mit kräftigen Regenfällen eher bescheiden, wenigstens aber hielt sich der Wind in Grenzen. Gleichwohl vermochten beide Mannschaften kein Torfeuerwerk abzubrennen, aber die Zuschauer sahen zumindestens eine intensive Begegnung, die letztlich ohne Sieger blieb. Dabei war es für Hildens Ex-Coach Marcel Bastians der erste Auftritt als gegnerischer Trainer auf der Anlage an der Hoffeldstraße. „Das war schon etwas Besonderes“, gestand der TVD-Coach, der immer noch bei den Altherren des VfB 03 kickt.

In seiner Analyse sah Bastians die Platzherren einen Tick aggressiver und giftiger: „Sie haben viele Zweikämpfe gewonnen und zweite Bälle bekommen, ohne sich die ganz klaren Chancen herauszuspielen.“ Allerdings machten die VfB 03-Standards den Gästen zu schaffen. Bastians hatte sein Team gewarnt, jetzt stellte er fest: „Gefühlt mussten wir zehn bis 15 Standards gegen sie verteidigen. Mit einem guten Torwart haben wir es aber bis in die Pause geschafft.“

Auch Tim Schneider sah eine „rassige Partie, gerade in der ersten Halbzeit“. Der VfB 03-Coach haderte dabei mit der Entscheidung von Schiedsrichter Bastian Lang, einen Treffer von Talha Demir bereits in der vierten Minute wegen Foulspiels nicht anzuerkennen. Und dann war da noch jene Szene an der Strafraumgrenze (41.), als Isaak Kang zu Boden ging und es einen Freistoß gab – vergeblich hofften die Hildener auf einen Elfmeterpfiff und die rote Karte für den hart einsteigenden Jan-Steffen Meier. Der Unparteiische wertete die Situation anders und verzichtete auch auf eine gelbe Karte. Glück für den Velberter, der sich bereits in der 9. Minute die erste Verwarnung einhandelte und in der Pause ausgewechselt wurde. Auf der anderen Seite glänzten die TVD-Fußballer mit zwei guten Kontern, die sie aber nicht konsequent zum Abschluss brachten.