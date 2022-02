Handball : Mettmann-Sport hängt im Tabellenkeller fest

Lena Tiedermann glänzte zumindest in der ersten Halbzeit. RP-Foto: Archiv/Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Nach der Karnevalspause müssen die abstiegsgefährdeten Handballerinnen in der Verbandsliga englische Wochen meistern. Das nächste Spiel steigt in Heißen.

SV Wipperfürth – Mettmann-Sport (Frauen) 33:21 (17:13). Bei der favorisierten und sehr heimstarken Mannschaft des SV Wipperfürth setzte es für die Handballerinnen von ME-Sport die sechste Niederlage in Folge. Dazu kassierten die abstiegsbedrohten Mettmannerinnen in diesem Spiel die meisten Gegentore in der laufenden Saison.

Dabei starteten die Gäste vielversprechend in die Partie, legten nach acht Minuten mit dem 4:3 das erste Mal vor und gestalteten die Anfangsviertelstunde zwar torarm, aber ausgeglichen (6:6). In der Schlussphase des ersten Durchgangs war es Lena Tiedermann, die gleich drei Angriffe in Folge zum Abschluss kam und ihre Farben jeweils mit 10:9, 11:10 und 12:11 (24.) in Führung brachte. „Sie hat sich die Würfe gegen die defensiv eingestellte Abwehr des SVW genommen und getroffen“, sagte ME-Sport-Spielertrainerin Kim Spiecker, die sich auch selbst einwechselte, um über die rechte Angriffsseite Druck auszuüben.

Die bis dahin gut organisierte Mettmanner Abwehr schwächelte in der Folgezeit, so dass Wipperfürth mit einer überraschend deutlichen 17:13-Führung in die Pause ging. Besonders die starke Kreisläuferin der Gastgeberinnen bekam ME-Sport kaum in den Griff.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigten die SVW-Handballerinnen, warum sie als so heimstark gelten. Sie zogen bis auf 22:15 (38.) davon, dann nahm Spiecker eine Auszeit, um ihr Team neu auszurichten. Das schien zu fruchten. Spiecker selbst sowie Svenja Trunk verkürzten auf 17:22. Die beiden Treffer waren allerdings nur ein Strohfeuer, denn es folgte für die Mettmannerinnen eine zwölfminütige Durststrecke, in der ihnen kein Tor mehr gelang. Als die Gastgeberinnen ihren Vorsprung bis auf 30:17 (51.) vergrößerten, war die Partie entschieden.

„Uns fehlte abermals die Durchschlagskraft. Der Gegner war insgesamt cleverer und hat somit verdient gewonnen. Schade, dass die Niederlage am Ende so hoch ausgefallen ist“, gratulierte Spiecker den Wipperfürtherinnen. Die Trainerin weiß um die eigenen Schwächen: „Leider passiert es uns schon die ganze Saison, dass wir im Angriff nicht die nötige Durchschlagskraft haben und zu wenig Torchancen herausspielen.“ Nach dem Karnevalswochenende starten die Mettmannerinnen in mehrere englische Wochen, tragen immer donnerstags ihre Nachholbegegnungen aus. Start ist am 3. März beim SV Heißen.