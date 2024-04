Enge Besetzung, knapper Sieg Unitas erkämpft zwei weitere Punkte in St. Tönis

Tschft. St. Tönis – DJK Unitas Haan 31:34 (15:17). Oberliga-Meister Unitas nahm mit Mühe die Hürde in St. Tönis. Dabei zollten die Haaner vor allem ihrem dezimierten Kader Tribut. Weil sich Lennard Austrup kurzfristig krank abmeldete, standen mit Philipp d’Avoine, Raphael Korbmacher und Hendrik Rahlmeyer nur drei etatmäßige Rückraumakteure zur Verfügung. Der nach langer Verletzungspause erstmals wieder mitwirkende Marcel Obermeier sollte ursprünglich auf rechtsaußen agieren, rückte aber im Verlauf der Partie auf die halbrechte Position. Dafür wechselte Torhüter Tobias Joest aufs Feld und beackerte die Außenbahn. „Leider hat er nicht so gut getroffen wie im Training“, berichtete David Horscht mit einem Schmunzeln. Der Haaner Trainer selbst hatte alle Hände voll zu tun, sein Team in einer aufgeheizten Hallenatmosphäre auf den Erfolgsweg zu lenken, zumal Kreisläufer Andreas Nelte bereits früh (14.) die zweite Zeitstrafe kassierte.