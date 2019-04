Mettmann : Bäume pflanzen für besseres Klima

METTMANN Rund 90 Kinder wollen „Botschafter für Klimagerechtigkeit“ werden und nahmen an einer Fortbildung im Heresbach-Gymnasium teil.

Ein Schüler hatte ein Referat über die Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai (Kenia) gehalten und die Idee gehabt, dass Kinder in aller Welt – so wie Maathai – Bäume pflanzen könnten. Heute machen bereits Kinder in 100 Ländern bei „Plants for the Planet“ mit und 2018 wurde auch in Mettmann ein Ortsclub gegründet. Nun fand am Konrad-Heresbach-Gymnasium die erste „Akademie“ statt, mit der Kinder zwischen neun und 13 Jahre zu „Botschaftern für Klimagerechtigkeit“ ausgebildet wurden. Über 90 Kinder hatten sich angemeldet und konnten sich nach dem eintägigen Intensiv-Seminar über offizielle Urkunden freuen. Ehemalige Teilnehmer, die inzwischen volljährig sind, leiteten als Moderatoren die Nachwuchs-Botschafter an. Zunächst ging es an die Theorie. Was ist die Klimakrise, was bedeutet Klimagerechtigkeit und wie können mehr Bäume helfen, die Erderwärmung zu verlangsamen? Dabei erfuhren die Kinder, dass der Klimawandel zu Wüstenbildung, Überschwemmung von Küstengebieten, Trinkwassermangel und Wetter-Extremen führen kann. Da der Treibhauseffekt durch Kohlendioxid verstärkt wird und Pflanzen Kohlendioxid binden, sei die Baumpflanzung eine sinnvolle Maßnahme. Dass die schon bestehende „Grüne Lunge“ des Planeten, der Tropische Regenwald, immer mehr abgeholzt wird, wurde allerdings nicht thematisiert.