Erste Hilfe für die Seele leisten : Notfallseelsorger zeigen Nächstenliebe in Extremsituationen

Nicole Schulte wurde mit 16 weiteren neuen ehrenamtlichen Notfallseelsorgern berufen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Sie sind da, wenn andere Menschen in schwere Krisen geraten, etwa durch den plötzlichen Tod eines Nahestehenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Plötzlich ist nichts mehr wie es war: der geliebte Partner, der gestern noch Tennis gespielt hat, stirbt den Sekundentod, das Kind, das morgens fröhlich das Haus verlässt, wird vom Bus überfahren. Situationen, die schon beim Gedanken daran so schmerzhaft sind, dass man sich lieber nicht mit ihnen beschäftigt. Und doch werden Tag für Tag Menschen mit solchen unfassbaren Katastrophen konfrontiert, es sind Momente, in denen jeder anders reagiert.

„Manche fangen an zu schreien, andere laufen durch den Raum, alles ist gut, nur die, die in eine Starre fallen, brauchen unbedingt Hilfe, müssen aus diesem Zustand herausgeholt werden, denn je länger er andauert, umso schwieriger wird die Verarbeitung des Geschehenen“, erklärt Pfarrer Jürgen Artmann in einem ökumenischen Gottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum Donaustraße in Mettmann anlässlich der Berufung der 17 neuen Notfallseelsorger für den Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann.

„Ich möchte in einer solchen Extremsituation an der Seite eines Betroffenen sein, und ich denke, dass ich eine solche Herausforderung auch recht gut meistern werde“, erklärt die Hildenerin Nicole Schulte bei einem Glas Sekt nach der feierlichen Urkundenübergabe. Die 49-Jährige ist Diplom-Psychologin und bringt dadurch bereits einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit Menschen in Krisen mit. „Ich habe eine mittlerweile 16-jährige Tochter, so dass ich nun einfach auch wieder Zeit für ein Ehrenamt habe, ich habe den Eindruck, dass es mir sehr gut geht, und davon möchte ich etwas zurückgeben.“

Ehemann Ortwin Schulte ist Polizist. Früher, so sagt er, habe er schon mal Todesnachrichten überbringen müssen, ganz alleine, ohne Unterstützung durch ausgebildete Helfer. „Das war normal, dass Rettungsärzte, Feuerwehr und Polizei diese Aufgabe übernehmen und sich irgendwie um Hinterbliebene kümmern mussten. Die Notfallseelsorger sind eine große Unterstützung, denn wir haben ja auch noch jede Menge andere Dinge in solchen Situationen zu leisten.“