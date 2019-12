Premiere im Kreis Mettmann : Kreis schult jetzt erste „Mobile Retter“

Mettmann Das Interesse an dem neuen Konzept ist groß: 200 Interessenten haben sich bereits registrieren lassen.

(arue) Das neue Konzept der so genannten „Mobilen Retter“ im Kreis Mettmann kommt an: Bislang haben sich schon mehr als 200 Interessierte registrieren lassen. Das berichtet die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann. Mit dem neuen Jahr gehen nun die ersten Fortbildungskurse an den Start: Die Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann bietet ab Anfang kommenden Jahres Trainings an. Interessierte können sich unter www.mobile-retter.org/trainingstermine anmelden und informieren. Wer einer Hilfsorganisation im Kreis Mettmann angehört, wird in geschlossenen Trainings geschult.