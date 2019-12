Mehrere Notrufe an Heiligabend : Viele Einsätze für die Feuerwehr

Mettmann Die Einsatzkräfte befreiten eine Person aus einem Aufzug und streuten Diesel ab.

(arue) An Heiligabend wurde die Feuerwehr Mettmann gleich mehrfach alarmiert. Wie sie auf Facebook berichtet, wurden die Einsatzkräfte am frühen Morgen zunächst mit dem Stichwort „Person in Aufzug“ zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, bei dem eine Person in einem Aufzug feststeckte.