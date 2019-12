Kundgebung am 3. Januar in Mettmann : Klimaschützer organisieren kreisweite Kundgebung

Kundgebung am 3. Januar in Mettmann

Mettmann Der Protestmarsch hat am Freitag, 3. Januar, das Kreishaus zum Ziel. Alle Aktiven der Region sind zur Teilnahme aufgerufen.

(arue) Die Anhänger der Fridays for future-Bewegung rufen für Freitag, 3. Januar, zu einer ersten kreisübergreifenden Demo im Kreis Mettmann auf. Alle aktiven Ortsgruppen des Kreises Mettmann haben sich zusammengeschlossen, um vor der Kreisverwaltung in Mettmann ein Zeichen zu setzen. Diese gemeinsame Aktion soll den Start einer engeren Zusammenarbeit der Ortsgruppen bilden.

„Wenn wir die Klimakrise stoppen möchten, brauchen wir einen schnellen Umschwung aller Verantwortlichen. Ansonsten haben wir keine Chance mehr auf eine Zukunft für uns und unsere Nachkommen“, sagt Schüler Jan-Niklas Niebisch (17). Die neuen Zahlen über den Klimawandel würden zeigen, „dass wir immer weiter in die Klimakrise hinein rutschen und es bald zu spät ist“, sagt Niebisch. Leider hätten sich die Staaten auf der Weltklimakonferenz (COP 25) Anfang Dezember auf einen Minimalkonsens geeinigt, „den wir als Beleidigung der gesamten Klimawissenschaft sehen. Deswegen müssen wir unseren Fokus verstärken und den Druck erhöhen“, kündigt Niebisch an. Daher würden die Aktivisten zurzeit ihre kreisweiten Forderungen ausarbeiten, die „im Kreisgebiet umgesetzt werden müssen, um auch lokal etwas für den Klimaschutz zu tun“.

In Mettmann hat sich als eine der letzten im Kreis eine FFF-Gruppe im November dieses Jahres gegründet. Die Kundgebung, die sich an alle Klimaaktivisten im Kreis richtet, startet am Freitag, 3. Januar, um 15.30 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle „Mettmann Zentrum“ und verläuft dann durch die Stadt zur Kreisverwaltung und zum Jubiläumsplatz.