Geistliches Wort aus Mettmann : Nach dem Fest ist vor dem Fest

Mettmann Pfarrer Ullmann überlegt, wie nachhaltig unsere Vorsätze sind.

Und? Alle Spuren von Weihnachten beseitigt? Platz gemacht für Silvesterdeko? Und dann steht in den Geschäften ja auch die Karnevalssession an. Das war ja wegen Martin, Nikolaus (Entschuldigung. „Weihnachtsmann“) und den „Frohen Festtagen“ ja bislang noch nicht angesagt. Nach dem Fest ist eben vor dem nächsten Fest. Je eher es beworben wird, desto besser. Die Geschäfte müssen laufen. Okay! Das soll jetzt nicht in die übliche Konsumkritik der Kirchen ausarten. Traditionen gibt’s eben nicht nur im religiösen Bereich. Feste sind öffentliche Ereignisse mit allem drum und dran. Private Geburts-, Namens-, Jubiläumstage bereichern das Sortiment. Aber mal ehrlich: Wie steht’s mit der Nachhaltigkeit? Das kreidet man uns ja des Öfteren an in Sachen Klimaschutz usw… Konsum für den Augenblick, ob es ums Feiern geht oder um Umwelt und Weltklima, um Reisen oder Einkaufsverhalten. Heute Verzicht, morgen wieder die alten Gewohnheiten. Ja, und dann steht ja der kalendarische Jahreswechsel bevor mit jeder Menge neuer guter Vorsätze. Manche haben sich schon jetzt vorgenommen, am Silvesterabend aufs Feuerwerk verzichten zu wollen. Manche Geschäfte verkaufen erst gar keine Knaller. Alles wegen der Nachhaltigkeit im Klimaschutz. Vielleicht geht manchen die Puste aus, weil es ihnen einfach zu viel wird. Für wen der Weihnachtsstress schon vor dem November begann, der war vielleicht froh, als „das Fest“ endlich vorbei und Platz fürs nächste Event war.