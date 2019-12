In Mettmann werden noch Ehrenamtler gebraucht : Sozialdienst sucht noch Lesepaten

Mettmann Gesucht werden Menschen, die Spaß am Umgang mit Kindern haben und eine Stunde Zeit investieren wollen.

(arue) Lesen macht Spaß! Für viele Erwachsene zählt das Eintauchen in spannende Bücherwelten zu den schönsten Kindheitserinnerungen – gebannt zuhörend, wenn die Eltern vorlasen, oder auch im Taschenlampen-Schein unter der Bettdecke, wenn längst Schlafenszeit war. Leider können in der heutigen Zeit viele Grundschulkinder nicht mehr flüssig und sinnerfassend lesen. Dann geht nicht nur die Freude am Lesen verloren. Vielmehr tun sich in der Folge merkliche Lücken in der Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz auf. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) als Träger zweier Offener Ganztagsschulen in Mettmann sucht daher Lesepaten, die Grundschulkinder beim Lesen und damit bei einem erfolgreichen Start in die eigene Zukunft unterstützen wollen.