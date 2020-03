Kommunalwahl 2020 : Junge Union geht selbstbewusst in den Wahlkampf

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die jungen Politiker gehen mit selbstbewussten Forderungen an den Start – unter anderem der nach einer Verbesserung des ÖPNV im Kreis Mettmann.

Insgesamt waren rund 30 Teilnehmer zur „KickOff“-Veranstaltung zur Kommunalwahl 2020 gekommen. „Auch, wenn zum heutigen Zeitpunkt nicht klar ist, ob am 13. September die Kommunalwahlen stattfinden können, so will die Junge Union im Kreis Mettmann an ihrem Ziel, möglichst viele junge Kandidaten aufzustellen, festhalten“, berichtet der JU-Kreisvorsitzende Sebastian Köpp. Insgesamt werden rund 50 Bewerber aus Reihen der JU für die CDU zur Verfügung stehen, um der Mutterpartei auch junge Gesichter zu präsentieren.