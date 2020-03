Kreative Kirche in Zeiten von Corona : Katholischer Pfarrer hält Freiluft-Gottesdienst

Mettmann Angesicht der Corona-Pandemie hat der katholische Monsignore Ullmann eine kreative Idee in Sachen Gottesdienst umgesetzt.

Auf dem Hof des Caritas Altenstift im Mettmanner Süden ist ein Altar aufgebaut. In den frühlingshaften Sonnenstrahlen leuchten bunte Blumen, die in farbenfrohen Sträußen arrangiert wurden. Der leichte Wind pustet die Kerze wieder aus, doch davon lässt sich Monsignore Herbert Ullmann nicht irritieren. Mit geübten Handgriffen zieht er sein Gewand an. Es ist hell – ein Zeichen für den freudigen Anlass dieser außergewöhnlichen Messfeier, die der Monsignore auf dem verwaisten Hof des Altenstiftes hält. „Normalerweise feiern wir Maria Verkündigung am 25. März“, erklärt er. „Denn neun Monate später ist der 25. Dezember, Jesu Geburt.“ Über ein Mikrophon trägt der Verstärker die Worte des Pfarrers bis zu den Balkonen und Fenstern des Altenstifts, wo die Bewohner sich eingefunden haben, um diese Messfeier erleben zu können. „Ich habe im Radio von einem Kollegen in Münster gehört, der vom Hof aus eine Messe hielt“, erzählt Monsignore Ullmann. „Und da dachte ich, was in Münster geht, muss doch auch in Mettmann möglich sein.“ Die Idee stieß bei Einrichtungsleiterin Ilka Marschaleck genauso auf Begeisterung wie beim Träger, dem Caritas Verband. „Das ist eine großartige Idee“, erklärt Helene Adolphs, Caritas-Pressereferentin. „Das tut den Leuten gut.“