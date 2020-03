Coronavirus im Kreis Mettmann : Von Klopapier, Arschwurzen und lebenden Hühnern

Mettmann Wer braucht schon Toilettenpapier? Die Experten des Neanderthal Museums geben Auskunft: So betrieb der Neandertaler die nötige Körperhygiene.

Wasser zur Reinigung war vorhanden. „Pflanzenmaterial zum Abwischen kann natürlich auch benutzt worden sein“, sagt Wunsch. Es gibt archäologische Funde im ältesten Salzbergwerk der Welt bei Hallstatt, die vermuten lassen, dass Pestwurzen-Blätter in der Bronzezeit als Toilettenpapier verwendet wurden. Daher wird diese Pflanze noch heute in Bayern auch „Arschwurzen“ genannt. „Die Römer nutzten öffentliche Toiletten“, erzählt Melanie Wunsch. „Dort saßen sie oft in großer Runde und verrichteten ihr Geschäft.“ Toilettenpapier gab es noch keins, aber vor den Latrinen gab es eine kleine Wasserrinne mit fließendem Frischwasser und zu jedem Sitzplatz ein Schwämmchen am Stock. „Das sah vermutlich ähnlich aus wie unsere Klobürste heute“, meint Wunsch. „Man tauchte das Schwämmchen in die Wasserrinne und säuberte sich damit nach seinem Geschäft. Danach reinigte man das Schwämmchen, indem man es wieder in die Wasserrinne hielt.“