Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : 23 Jahre alte Studentin tritt zur Oberbürgermeister-Wahl an

Düsseldorf Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) bekommt bei der Oberbürgermeister-Wahl am 13. September eine weitere Herausforderin. Eine 23 Jahre alte Studentin geht für die vor Kurzem erst gegründete Partei Klimaliste ins Rennen.

Die junge Frau heißt Celine Coldewe, sie wuchs in Meerbusch auf, studiert derzeit an der Heinrich-Heine-Universität Medien- und Kulturwissenschaft und wohnt in Duisburg. Sie interessiere sich schon länger für Politik, der Klimaaktivismus bei der „Fridays for Future“-Bewegung im vergangenen Jahr habe sie dann dazu veranlasst, die politische Arbeit für den Klimaschutz zu ihrer aktuellen Hauptbeschäftigung zu machen. „Meine Arbeit bei der bundesweiten aber auch lokalen Vernetzung im Klimaschutz und die Tatsache, dass die Folgen des Klimawandels meine Generation besonders hart treffen, haben mich dazu gebracht, als OB zu kandidieren“, sagt Coldewe.