Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann bislang neun Tote

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Donnerstag hat das Kreisgesundheitsamt zwei weitere Todesfälle vermeldet. Eine 78-jährige Hildenerin mit Vorerkrankung und eine 98-jährige Velberterin sind an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Damit gibt es im Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt neun Corona-Tote. Aktuell gibt es in Langenfeld 51 Covid-19-Kranke und in Monheim 28, im gesamten Kreisgebiet 324 Erkrankte und 375 Verdachtsfälle. 28 Corona-Kranke wohnen in Erkrath, in Haan 18, in Heiligenhaus 7, in Hilden 17, in Mettmann 33, in Ratingen 51, in Velbert 75 und in Wülfrath 16. Insgesamt 151 Menschen als genesen aus der Überwachung entlassen. Weiter geht das Gesundheitsamt von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus.