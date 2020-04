Arbeitslosenstatistik März 2020 : Sozialhilfeempfänger: Zahl im Kreis deutlich gesunken

Im Kreis Kleve leben derzeit 14.174 Menschen in 7763 Wohngemeinschaften von Sozialhilfe (SGB-II-Bedarfsgemeinschaften, SBG-II). Dies teilte der Kreis Kleve mit. Demnach ist die Zahl der Menschen, die diese Transferleistungen erhalten, in den vergangenen Monaten deutlich gesunken.

Vor einem Jahr verzeichnete die Statistik des Jobcenters Kreis Kleve noch 15.828 Personen in 8564 BG. 10.391 der aktuell 14.174 betroffenen Menschen sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte – bei den verbleibenden 3.783 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder.

Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kreis Kleve ist zwischen 25 und 49 Jahre alt. Der Frauenanteil liegt in dieser Altersgruppe bei 53,8 Prozent. Von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kreisgebiet befinden sich etwa 5,3 im SGB-II-Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,7 und landesweit bei 9,1. In den Nachbarkreisen liegt diese Quote in Wesel bei 7,3, in Viersen bei 6,0 und in Borken bei 4,2.