Gärtnerin aus Mettmann berichtet : Unkraut? Von wegen – Nermin weiß es besser

Mettmann Der Samstag, 28. März, ist „Tag des Unkrauts“. Die Mettmanner Gärtnerin erklärt, warum viele dieser Kräuter so gesund sind.

Ein wenig anders geht es da in der ökologischen Landwirtschaft zu. Hier zeigt bereits der Sprachgebrauch, dass die Einstellung zum wilden Grün eine andere ist, denn das Wort „Unkraut“ wird schlicht nicht benutzt. „Wir nennen es Beikraut“, erklärt Nermin Ischebeck, die in Mettmann einen Bioland-Betrieb führt. Und hier gibt es auch keine „Unkrautvernichtung“, sondern eine „Regulierung des Beikrauts“. Ein völlig anderer Ansatz. „Wir regulieren, das Kraut so, dass die Nutzpflanzen nicht darunter leiden“, sagt Nermin.

Das bedeutet, dass es nicht gänzlich vernichtet wird, sondern ebenfalls seine Daseinsberechtigung hat. „Wir lassen auf Brachflächen das Beikraut auch einfach wachsen.“ Randstreifen an den Feldern werden ebenfalls mit Wildkräutern oder -blumen bepflanzt, denn sie sind vielen Insekten Nahrung und Lebensraum. „Die Wildbienen brauchen in regelmäßigen Abständen Futterpflanzen“, weiß Nermin. Außerdem kann man sehr viele dieser „Un-Kräuter“ essen, viele haben sogar Heilwirkung.

Viele „Un-Kräuter“ werden in Hausapotheken wirkungsvoll als Tees gegen die unterschiedlichsten Gebrechen benutzt. So stärkt und unterstützt das derzeit in vielen Waldgebieten wachsende und wunderschön lila-blau blühende Lungenkraut – wie der Name bereits sagt – die Lunge und kann nicht nur als Wildgemüse gegessen, sondern auch getrocknet als Tee verwendet werden. So dürfte das Lungenkraut in der derzeitigen Corona-Krise das „Kraut der Stunde“ sein. Nicht von ungefähr heißt es: gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen.