Coronavirus : Zahl der Erkrankten steigt im Kreis um 13 Fälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Erkrankten steigt weiter. Aber in Erkrath und Haan sanken die Fallzahlen leicht ab. In Heiligenhaus und Monheim sind die Zahlen seit drei Tagen stabil.

Bezogen auf die Städte: Erkrankte gibt es in Erkrath 32, in Haan 24, in Heiligenhaus 3, in Hilden 18, in Langenfeld 43, in Mettmann 28, in Monheim 19, in Ratingen 45, in Velbert 60 und in Wülfrath 12.