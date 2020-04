Corona-Ticker : Kreis Mettmann: bislang zehn Tote

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Freitag hat das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall gemeldet. Eine 76-jährige Erkratherin ist an den Folgen der Corona-Infektion verstorben.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt zehn Corona-Tote. Darüber hinaus zählt das Kreisgesundheitsamt für den Freitag 330 Erkrankte und 312 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in in Langenfeld 58, in Monheim 30, in Erkrath 28, in Haan 18, in Heiligenhaus 8, in Hilden 22, in Mettmann 30, in Ratingen 48, in Velbert 69 und in Wülfrath 19. Inzwischen sind 189 Personen als genesen aus der Überwachung entlassen.