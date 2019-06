Städtepartnerschaft besteht seit 50 Jahren : Europäische Glücksgefühle und neue Impulse

Die Freundschaft lebt: Meerbuscher statteten ihren Freunden in Fouesnant wieder einen fröhlichen Besuch ab.

„Es war wieder überwältigend zu erleben, mit wie viel Gastfreundschaft und Fürsorge wir in Fouesnant aufgenommen und betreut wurden“, so Angelika Mielke-Westerlage nach der Rückkehr. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in der europäischen Union sei die Partnerschaft mit Fouesnant etwas ganz Besonderes. „So etwas nun schon über 50 Jahre lebendig zu erhalten, ist außergewöhnlich. Wir bauen mit kleinen Steinen, aber konstruktiv und freudig weiter am ,Haus Europa‘. Das ist wirklich echte Freundschaft.“