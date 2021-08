Freizeit in Meerbusch : Meerbusch entdecken in der Raderlebniswoche

Meerbusch entdecken in der Raderlebniswoche

Freizeit in Meerbusch

Meerbusch „Stadt.Land.Fluss“ lautet das Motto der ersten Niederrheinischen Raderlebniswoche, die vom 8. bis 15. August auch in Meerbusch stattfindet. In der letzten Sommerferienwoche lässt sich auf ausgewählten Touren der Niederrhein entdecken. Von 94 verschiedenen Routen führen fünf durch Meerbusch.

(RP) In der letzten Sommerferienwoche, vom 8. bis zum 15. August, lässt sich auf ausgewählten Radtouren der Niederrhein mit seinen attraktiven Orten, der reizvollen Landschaft und seinen Wasserläufen entdecken. Die Touren sind für die ganze Familie geeignet.

63 Orte zwischen Rhein und Maas beteiligen sich an der Niederrheinischen Raderlebniswoche mit insgesamt 94 verschiedenen Routen – fünf davon auf Meerbuscher Stadtgebiet. Beispielsweise die 43 Kilometer lange „Stadt-Land-Fluss-Route“, die vielen Radlern bereits aus der beliebten Fahrradbroschüre „Fahr mit durch Meerbusch“ bekannt ist. Die Tour, die am Bahnhof Osterath startet, führt einmal um das gesamte Stadtgebiet.

Die Teilnehmer der Raderlebniswoche können sich auch an einem Gewinnspiel beteiligen. Als Preise gibt es Gutscheine und ein Fahrrad. Dazu muss man Schlüsselwörter an der Route notieren und in ein Kontaktformular auf der Internetseite eingeben. Anders als beim früheren Niederrheinischen Radwandertag gibt es keine festen Start- und Endzeiten, keine Stempelstellen und kein Rahmenprogramm vor Ort.