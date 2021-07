Hilfe aus Meerbusch : Feuerwehr und Stadt Meerbusch übergeben Löschfahrzeug

Meerbusch Das ausrangierte Fahrzeug aus Meerbusch ist nun in der Gemeinde Hellenthal in der Eifel im Einsatz. Dort hat die Flutkatastrophe viel zerstört.

(RP) Mit so schneller Hilfe hatten die Verantwortlichen der Gemeinde Hellenthal in der Eifel nicht gerechnet. Weil beim jüngsten Hochwassereinsatz vier Feuerwehrfahrzeuge der dortigen Freiwilligen Feuerwehr beschädigt worden waren – eins davon so schwer, dass es nicht mehr einsatzfähig ist – haben Meerbuscher Feuerwehr und Stadtverwaltung unbürokratisch geholfen. Ein voll funktionsfähiges Löschfahrzeug des Typs LF 8/6 von Iveco Magirus wurde kurzfristig der Gemeinde Hellenthal zur Verfügung gestellt. Bei der Stadt Meerbusch war das Fahrzeug im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans vor einem Monat außer Dienst gestellt worden.

Bürgermeister Christian Bommers brachte gemeinsam mit Christian Morsek, Ralf Platen und Claus Uebe von der Meerbuscher Feuerwehr das Fahrzeug nach Hellenthal. „Es freut mich sehr, dass wir die schlimmste Not der dortigen Kameradinnen und Kameraden mit der Schenkung eines ausgemusterten Löschfahrzeugs lindern konnten“, so Bommers, der sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung machte. „Die verheerende Flutkatastrophe hat die Gemeinde hart getroffen. Neben zu beklagenden Todesopfern und Verletzten gab es schwere Verwüstungen an Häusern und Infrastruktur“, so Bommers weiter. Der Bürgermeister der Gemeinde Hellenthal, Rudolf Westerburg, bedankte sich bei der Übergabe bei seinem Amtskollegen aus Meerbusch für das Engagement. Er betonte, dass eine offizielle Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Gemeinde Hellenthal in absehbarer Zeit wegen des bestehenden Gesamtbedarfs wohl kaum möglich gewesen wäre. „Umso mehr freue ich mich, dass nun auf unbürokratische Weise ein voll funktionsfähiges Ersatzfahrzeug an die Löschgruppe Hellenthal-Rescheid übergeben werden kann“, so Westerburg. Das neue Löschfahrzeug ist bereits in Dienst gestellt.