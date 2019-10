DFP-Pokalspiel : Linus aus Lank will Fortuna Glück bringen

Der sechsjährige Linus ist am Mittwochabend beim Pokalspiel Fortuna Düsseldorf gegen Erzgebirge Aue das sogenannte Balltragekind.

Kurz haben Linus’ Eltern sogar überlegt, ob sie ihrem Sohn den späten Stadionbesuch überhaupt erlauben können. Aber die ganze Familie ist fußballverrückt: Mutter Julia ist seit Jahren Fortuna-Fan und stand als Jugendliche selbst regelmäßig im Block 36 im Rheinstadion, Vater und Schwester sind Dortmund-Fans. „Wir haben gedacht, diese Chance bekommt Linus nur einmal.“ Außerdem ist ja am Freitag schon wieder ein Feiertag, Linus wird also höchstens am Donnerstag ein wenig müde in seine erste Klasse in der Theodor-Fliedner-Schule gehen müssen. Und so soll das Ganze am Mittwoch ablaufen: „Zwei Stunden vor Anpfiff müssen wir zum Umziehen im Stadion sein“, erzählt Linus, der selbst gar nicht Fußball spielt, sondern Leichtathlet ist. „Dann bekomme ich ein rotes Trikot. Aber leider kein Fortuna-Trikot, sondern ein neutrales.“ Kurz vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr geht Linus dann gemeinsam mit den Schiedsrichtern ins Stadion. „Wenn die Einlaufkinder wieder zurückrennen, darf ich noch bleiben und warten, bis die Seiten ausgelost wurden“, erzählt der Junge. „Dann gebe ich den Ball an den Schiedsrichter ab. Aber vorher werde ich den Ball noch streicheln, damit er der Fortuna auch Glück bringt.“ Der Tipp des Erstklässlers: 4:1 für Fortuna. Das Spiel selbst schaut sich Linus dann gemeinsam mit seinen Eltern von der Haupttribüne aus an, „wir sitzen ganz vorne“, freut er sich. Seine elfjährige Schwester Lina wird das Spiel zuhause am Fernseher verfolgen.